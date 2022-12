Urteil im Norderstedter Müllberg-Prozess erwartet Stand: 09.12.2022 05:00 Uhr Seit Ende Oktober muss sich der frühere Betreiber einer Mülldeponie vor dem Norderstedter Amtsgericht verantworten. Der 61-Jährige soll verantwortlich sein für einen riesigen Müllberg in Norderstedt-Friedrichsgabe.

Mit einer blauen Mappe vor dem Gesicht betrat Gad Rüdiger G. am ersten Prozesstag Ende Oktober den Gerichtssaal im Norderstedter Amtsgericht. Damals konnte der frühere Betreiber der Mülldeponie in Norderstedt-Friedrichsgabe noch darauf hoffen, dass ihn maximal eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren erwartet, wenn er verurteilt wird. Darauf hatten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung vor Prozessbeginn geeinigt, sollte sich der 61-Jährige einlassen und zugeben, dass er der Verursacher des Müllbergs ist.

Es geht um tausende Tonnen Müll

Der Müllberg, um den es geht, ist wohl eher eine Müll-Landschaft. Mehrere tausend Tonnen Abfall türmen sich seit Jahren meterhoch auf einer Fläche von etwa 5.000 Quadratmetern auf der Deponie in Norderstedt-Friedrichsgabe. Verantwortlich sein soll laut Staatsanwaltschaft der 61-Jährige Angeklagte. Er soll auf seiner Deponie weiter Müll angenommen haben, obwohl die zuständige Behörde, das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) einen Aufnahmestopp verhängt hatte.

Weitere Informationen "Müllberg von Norderstedt": Prozessauftakt gegen Deponiebetreiber Für mehrere Jahre war der Mann von der Bildfläche verschwunden. Nun steht er wegen Umweltrecht-Verstößen vor Gericht. mehr

Außerdem befinden sich unter den Abfällen laut Gutachtern auch gefährliche Stoffe wie krebserregender Asbest und teerhaltige Dachpappe. Dafür brauchen Deponien eigentlich spezielle Genehmigungen, die der Angeklagte laut Anklageschrift aber nicht hatte. 2017 hatte das LLUR Gad Rüdiger G. angeschrieben und auf die Gefahren, die von dem Müll auf seinem Gelände ausgehen können, aufmerksam gemacht. Daraufhin verschwand er von der Bildfläche und war weder für Behörden noch für die Polizei zu erreichen.

Verständigung zwischen Prozessbeteiligten platzte

Vor rund einem Jahr dann die Überraschung: Über seinen Anwalt meldete sich Gad Rüdiger G. bei der Kieler Staatsanwaltschaft. Nun sitzt er seit rund sieben Wochen auf der Anklagebank und muss sich wegen unerlaubtem Umgang mit Abfällen und unerlaubtem Betreiben von Anlagen verantworten - jeweils in besonders schwerem Fall. Das Gesetz sieht nach Angaben einer Gerichtssprecherin dafür eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor. Im Zweifel also deutlich mehr als das, worauf sich die Prozessbeteiligten vor Verhandlungsbeginn Ende Oktober noch geeinigt hatten. Doch diese sogenannte Verständigung war am zweiten Prozesstag schon wieder vom Tisch. Der Grund: Die beiden Schöffinnen hatten im Vorfeld keine Akteneinsicht, konnten sich also nicht wie alle anderen vor Prozessstart ein Bild machen und deshalb auch nicht zusichern, dass ihnen das Strafmaß von maximal zwei Jahren auf Bewährung ausreichen würde.

Angeklagter äußert sich über Anwalt

Trotz geplatztem "Deal" ließ sich der Angeklagte an diesem zweiten Verhandlungstag umfassend über seinen Anwalt zu den Vorwürfen ein und gab eine Erklärung ab, wie es zu dem riesigen Müllberg kommen konnte. Demnach war der gelernte Autoschlosser über Jahre hinweg überfordert: Sein Vater und seine Frau, die beide wichtige Rollen im Betrieb hatten, seien früh gestorben. Dem 61-Jährigen, der vor allem für den An- und Abtransport der Container zuständig war, fehlte laut Anwalt zudem das kaufmännische Know-how, um sich angemessen um beispielsweise betriebswirtschaftliche Kalkulationen zu kümmern. Für die Asbest-Abfälle auf der Deponie sei er nicht verantwortlich: Die habe sein verstorbener Vater noch angenommen, der vor ihm den Betrieb geleitet hatte.

Gericht besichtigt Deponie



Zu welchem Schluss das Gericht nun kommt, hängt nicht nur von den Schilderungen des Angeklagten ab. Im weiteren Prozessverlauf machten sich der Richter und seine beiden Schöffinnen bei einem Ortstermin selbst ein Bild vom Ausmaß des Müllbergs in Norderstedt-Friedrichsgabe. Außerdem wurden verschiedene Gutachter und eine Mitarbeiterin des zuständigen Landesamtes LLUR als Zeugen gehört. Das Urteil fällt heute nach dem Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers gehalten haben. Abgeschlossen ist das "Kapitel Müllberg" dann aber noch lange nicht.

Was ist mit dem Gelände?

Die 5.000 Quadratmeter große Fläche gehört nach einem Zwangsversteigerungs-Verfahren mittlerweile der Stadt Norderstedt. Um die Räumung will sich aber das Land kümmern. Das Umweltministerium sucht nach eigenen Angaben gerade nach den entsprechenden Unternehmen, die die Arbeiten planen und dann auch ausführen können. Eine verbindliche Aussage, wann es losgeht, gibt es nicht. Aber, wenn alles nach Plan läuft, könnte die Räumung nach Angaben des Umweltministeriums im kommenden Sommer beginnen.

Weitere Informationen Illegaler Müllberg: Stadt Norderstedt ersteigert Grundstück Nach Jahren der Verwahrlosung will die Stadt die ehemalige Mülldeponie zusammen mit dem Land räumen lassen. mehr

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltpolitik