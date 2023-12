Urteil im Fall gesprengter Geldautomaten in Oststeinbek erwartet Stand: 15.12.2023 07:44 Uhr Seit Mitte November läuft das Verfahren vor dem Lübecker Landgericht gegen einen der mutmaßlichen Geldautomaten-Sprenger. Heute halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers.

Heute könnte vor dem Lübecker Landgericht das Urteil in einem Prozess gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger fallen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung halten ihre Plädoyers. Im März dieses Jahres hatten mehrere Personen in einem Einkaufszentrum in Oststeinbek (Kreis Stormarn) zwei Geldautomaten gesprengt. Einer der mutmaßlichen Täter wurde nach einer langen Verfolgungsjagd gefasst. Seit Mitte Nobember muss sich der 22-Jährige vor dem Lübecker Landgericht verantworten.

Angeklagter erst Tage später gefasst

190.000 Euro wurden laut Staatsanwaltschaft mindestens aus den beiden Automaten herausgeholt. Durch die Explosion wurden umliegende Gebäude stark beschädigt. Die anschließende lange Verfolgungsjagd endete in Niedersachsen. Dort entkamen die mutmaßlichen Täter zu Fuß. Einige Tage später soll der Angeklagte in einem nahegelegenen Wohngebiet aufgetaucht sein. Dort wurde er von der Polizei festgenommen.

