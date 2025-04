Notkredite der schwarz-grünen Koalition: Gerichtsurteil erwartet Stand: 14.04.2025 16:19 Uhr Durfte die schleswig-holsteinische Landesregierung 2024 im Haushalt Notkredite aufnehmen? Oder hat sie damit gegen die Verfassung verstoßen? Darüber entscheidet am morgigen Dienstag das Landesverfassungsgericht.

von Anne Passow

Die schwarz-grüne Koalition begründete die Aufnahme von Notkrediten im Haushalt 2024 mit dem Angriffskrieg Russlands, der Corona-Pandemie und der Ostsee-Sturmflut. FDP und SPD klagten im September 2024 gegen den Haushalt. Sie sahen alle drei Notkredite als verfassungswirdrig an.

Nun muss das Landesverfassungsgericht in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) entscheiden, ob die Aufnahme der Notkredite rechtens war - und gegebenenfalls auch festlegen, wie genau sich eine Notlage definiert - und wann ein Notkredit aufgenommen werden darf. In seiner Entscheidung am morgigen Dienstag muss das Gericht im wesentlichen auf vier Punkte schauen.

Notlage durch Ostsee-Sturmflut, Corona-Pandemie und Krieg: Ja oder Nein?

Gab es eine Notlage? Laut SPD und FDP lagen die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme von Notkrediten für den Landeshaushalt 2024 nicht vor. Weder der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, noch die Corona-Pandemie seien als außergewöhnliche Notsituationen einzustufen, so die Opposition. Und auch die Kosten der Ostseesturmflut im Oktober 2023 seien nicht hoch genug gewesen, um einen Notkredit zu rechtfertigen. CDU und Grüne sagen: Es gab eine Notlage. Sie argumentieren, dass diese Notlage Ende 2023 auch mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit festgestellt wurde. Auch SPD und SSW hatten damals dafür mitgestimmt.

Rechtfertigte die finanzielle Lage in SH die Notkredite?

War die finanzielle Lage des Landes so schlecht, dass die Notkredite aufgenommen werden mussten? SPD und FDP sagen, die Landesregierung habe nicht ausreichend dargelegt, dass die drei Krisen - der Angriffskrieg Russlands, die Corona-Pandemie und die Ostseesturmflut - die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt hätten. Grüne und CDU argumentieren, dass eine Schadenssumme, gerade für die Folgen des Angriffskriegs Russlands und der Corona-Pandemie, schwer zu ermitteln seien. Sie befürchten, dass es in Zukunft schwierig werden könnte, in Krisenfällen - zum Beispiel bei Fluten - schnell Notkredite zu beschließen, wenn vorher immer eine Bedarfsermittlung stehen muss.

Finanzierung von Radwegen aus dem Notkredit

Waren einzelne Projekte, die über den Notkredit finanziert wurden, auch tatsächlich Teil dieser Notlage? Im einzelnen habe die Landesregierung nicht gezeigt, dass die aufgenommenen Notkredite tatsächlich nur dafür verwendet wurden, die jeweiligen Notlagen zu bekämpfen, so SPD und FDP. Eines ihrer Negativbeispiele: die Finanzierung von Radwegen aus dem Notkredit, mit der Begründung Radfahren vermindere das Corona-Ansteckungsrisiko. In einer vergangenen Verhandlung hatte der Präsident des Landesverfassungsgerichtes, Christoph Brüning, dazu allerdings schon erklärt, das Verfassungsgericht überprüfe keine Einzelmaßnahmen - wohl aber Aktionspakete in ihrer Gesamtheit.

Mögliche Folgen des Urteils auf Haushalt 2025

Das Urteil heute wird auf den Haushalt 2024 keine Auswirkungen mehr haben. Aber es könnte sich auf den Haushalt 2025 auswirken. Denn darin ist auch ein Notkredit in Höhe von 272 Millionen Euro enthalten. Sollte das Gericht jetzt urteilen, dass die Landesregierung mit der Aufnahme der Notkredite gegen die Verfassung verstieß, dürfte dieses Geld nach Auffassung vieler Politiker nicht mehr verwendet werden - und es müsste ein Nachtragshaushalt verabschiedet werden.

Rückblick 2024: Notkredite für Corona, Ukrainekrieg, Ostseesturmflut

Im Frühjahr 2024 verabschiedeten Grüne, CDU und SSW den Haushalt für das Jahr. Enthalten war ein Corona-Notkredit in Höhe von 573 Millionen Euro. Hinzu kamen der Ukraine-Notkredit in Höhe von 800 Millionen Euro und ein Notkredit für die Flutschäden von mehr als 145 Millionen Euro. Weil sich herausstellte, dass die Mittel nicht komplett gebraucht wurden, senkte die Landesregierung den Notkredit im Herbst 2024 über einen Nachtragshaushalt ab - um rund 327 Millionen Euro. Nach dem endgültigen Haushaltsabschluss teilte das Land mit, es seien insgesamt nur 493,8 Millionen Euro an Notkreditmitteln in Anspruch genommen worden.

