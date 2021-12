Stand: 22.11.2018 14:27 Uhr Urteil: Züchter muss für kranken Hengst zahlen

Im Fall des kranken Trakehnerhengstes "Kaiser Milton" ist vor dem Landgericht Kiel das Urteil gefallen: Der Käufer aus Bad Bevensen in Niedersachsen muss für das - aus seiner Sicht - kranke Tier laut Urteil fast 400.000 Euro zahlen. Zum Kaufpreis in Höhe von 381.692,50 Euro kämen Zinsen und vorgerichtliche Rechtsanwaltskosten hinzu, sagte der Richter bei der Verkündung des Urteils am Donnerstag in Kiel.

Der Züchter hatte "Kaiser Milton" in Neumünster ersteigert. Das Pferd war Sieger beim Trakehnermarkt 2017. Der Käufer zahlte den Kaufpreis danach aber nicht, weil das Pferd aus seiner Sich krank war. Er legte Tierarzt-Atteste vor, die bestätigten, dass das Pferd lahmte. Deshalb habe er den Hengst zurückgeben wollen.

Käufer hätte Trakehnerzüchter mehr Zeit geben müssen

Ausschlaggebend ist nach Ansicht des Gerichts nicht, ob der Hengst zum Zeitpunkt der Ersteigerung in Neumünster gesund war oder nicht. Vielmehr habe der Züchter den Verkäufern nicht genug Zeit gegeben, das Angebot nachzubessern - entweder durch Behandlung der gesundheitlichen Mängel oder eventuell die Lieferung eines anderen Pferdes, so der Richter.

Diese Aufforderung wäre juristisch notwendig gewesen als Voraussetzung für einen Rücktritt vom Kaufvertrag. Es sei ein Rechtsfehler des Käufers gewesen, sagte der Richter. Daher habe das Gericht auch keinen Sachverständigen mehr hinzugezogen, um den Gesundheitszustand des Pferdes zum Zeitpunkt der Versteigerung zu klären. Sogar bei einem unheilbar kranken Pferd sei ein Nacherfüllungsverlangen notwendig, um vom Kauf zurücktreten zu können.

