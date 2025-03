Urlaub in SH boomt: So viele Buchungen in 2024 wie noch nie Stand: 06.03.2025 12:06 Uhr Der Sommer 2024 war im Norden so kühl wie in keinem anderen Bundesland. Trotz dieser schlechten Monate hat der Schleswig-Holstein-Tourismus mit dem besten Ergebnis in seiner Geschichte abgeschlossen.

Urlaub im Norden ist so beliebt wie nie zuvor. Das belegen die Zahlen des Statistikamts Nord. Demnach gab es 9,4 Millionen Gästeankünfte in registrierten Beherbergungsbetrieben ab zehn Betten. Es ist das beste Jahresergebnis, das Schleswig-Holstein in seiner Geschichte bislang eingefahren hat. Nicht nur Kurz - und Wochenendreisen kommen gut an, sondern auch Reisen ab fünf Tagen. Ganz oben an der Spitze der bestbesuchten Gemeinden liegt übrigens Sylt mit 3.037.679 Übernachtungen im vergangenen Jahr.

Stark vor allem in der Nebensaison

Schleswig-Holstein punktete 2024 im Frühling, fiel dann ab in den Monaten Juni, Juli und September. Dennoch waren in den anderen Monaten, vor allem in der Nebensaison, die Hotels und Pensionen so gut besucht, dass das Jahr für Schleswig-Holstein so erfolgreich wurde. Auch das Binnenland konnte von dem Trend profitieren: Bei den Zehn-Jahres-Vergleichen kann man auch im Herzogtum Lauenburg und in der Holsteinischen Schweiz einen Aufstiegstrend sehen.

"Corona-Delle" vorbei

Gerade das Binnenland wurde in dem Coronajahr 2020 und dem im November geltenden Beherbergungsverbot hart getroffen. Im Kreis Herzogtum Lauenburg sanken die Übernachtungen um 30 Prozent, in der Holsteinischen Schweiz um 21,5 Prozent. Dass hier 2024 sogar ein Plus verzeichnet werden konnte, ist laut Tourismus-Agentur SH (TA.SH) erfreulich.

Madsen: "Das ist gut, aber nicht selbstverständlich"

Tourismusminister Claus-Ruhe Madsen (CDU) freut sich über die guten Ergebnisse, blickt aber weiterhin auf die Tourismustrategie 2023, denn: "Die Konkurrenz schläft nicht, weder in den anderen Bundesländern noch im europäischen Ausland oder bei den teils preislich günstigen Fernreisezielen", so Madsen. Die meisten Gäste kommen übrigens aus Deutschland: 94,5 Prozent. Das bedeutet: Bei den Übernachtungen von Gästen im Ausland ist noch Luft nach oben. Gerade mal 5,5 Prozent der Gäste kamen aus dem Ausland. Die meisten davon übrigens aus Dänemark, gefolgt von Schweizern und Niederländern.

Ausblick auf 2025 positiv

Die TA.SH blickt positiv auf dieses Jahr, viele Reisende hätten schon konkrete Pläne für Urlaub in Schleswig-Holstein. Und auch wenn die Menschen weniger Geld zur Verfügung hätten: Es würde vor und im Urlaub gespart, aber - so die TA.SH - nicht am Urlaub. dazu plant die Geschäftsfüherin der TA.SH, Dr. Bettina Bunge, eine bessere Vernetzung: "Wir müssen zukünftig noch stärker gemeinsam dafür sorgen, dass alle touristischen Daten über Schleswig-Holstein im Netz verfügbar sind, dass unsere Kooperationskampagnen auch die Zielgruppen im In- und Ausland erreichen."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 06.03.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus