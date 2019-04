Stand: 10.04.2019 05:00 Uhr

Unzumutbare Zustände für Obdachlose in Schleswig

Kommunen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Obdachlosen Schutz vor Wind und Wetter zu bieten. Die Notunterkunft im Schleswiger Ansgarweg liefert genau das. Aber mehr nicht. Die 16 Männer und zwei Frauen leben dort in unzumutbaren Zuständen: Duschen gibt es nicht, auch kein warmes Wasser. Die Bewohner müssen mit Strom heizen, außerdem ist es sehr dreckig. "Ich glaube, dass sich eine Gesellschaft daran misst, wie sie mit ihren Schwächsten umgeht. Und dies ist eine Situation, die menschenunwürdig ist. Und dafür kämpfe ich, dass sich das verbessert", sagt Karola Bergk vom Diakonischen Werk Schleswig-Flensburg.

Obdachlosen-Unterkunft in schlechtem Zustand NDR//Aktuell - 09.04.2019 16:00 Uhr Keine Duschen, nur kaltes Wasser, keine Möbel, keine Heizung - in einer Obdachlosen-Unterkunft in Schleswig herrschen katastrophale Umstände. Das soll sich ändern - doch es dauert.







Nur eine Sozialarbeiterin - im ganzen Kreis

Bergk ist die einzige Sozialberaterin für Wohnungslose im gesamten Kreis Schleswig-Flensburg. Es sei einfach notwendig, Geld in die Hand zu nehmen und nicht nur die Standards zu verbessern, sondern auch Personalstellen zu schaffen, damit die Menschen in dieser Situation betreut werden können, sagt sie. Nur so hätten sie die Chance, aus dieser Situation auch wieder rauszukommen. Denn wer in schlimmen Umständen lebe, für den sei es auch schwer, diesen wieder zu entkommen, findet Bergk.

Bürgermeister: Lösung bis zum Winter?

"Das ist peinlich, dass wir allesamt nicht den Fokus auf diese Unterkunft gelegt haben. Durch die Berichterstattung sind die Zustände in die Öffentlichkeit gekommen. Sie hat uns die Augen geöffnet, dass wir uns dem Thema intensiv widmen müssen", sagte Schleswigs Bürgermeister Arthur Christiansen (parteilos) NDR Schleswig-Holstein. Der Bauausschuss habe sich darauf verständigt, einen Neubau des Gebäudes anzuregen. Im Sommer wird die Ratsversammlung der Stadt über diesen Vorschlag entscheiden. "Bis zum Winter müssen wir eine Lösung haben", sagt Christiansen.

