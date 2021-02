Unwetterwarnung: Starke Schneefälle für Ostholstein erwartet Stand: 08.02.2021 18:35 Uhr Nach vielen Schneeverwehungen im Norden Schleswig-Holsteins soll der Winter nun vor allem über Ostholstein hereinbrechen. Es gibt eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Schneefall herausgegeben. Sie gilt ab Montag (8.2.), 21 Uhr. Betroffen sind demnach vor allem der Kreis Ostholstein und angrenzende Kreise. Der DWD geht von bis zu 40 Zentimetern Neuschnee aus und warnt vor starken Schneeverwehungen.

Lake-Effekt sorgt für regionale Unterschiede

Für die Schneefälle ist laut Meteorologen der sogenannte Lake-Effekt verantwortlich: Sturmböen bringen Feuchtigkeit von der See, die über Land als Schnee niedergeht. Dadurch lasse sich auch erklären, warum in manchen Landesteilen große Mengen abschneien und in anderen nicht - so war am Montag vor allem der Norden Schleswig-Holsteins betroffen.

Weitere Schneeschauer bis Donnerstag

Laut Vorhersage müssen die Schleswig-Holsteiner bis Donnerstag mit weiteren Schneeschauern rechnen, während die Temperaturen weiter sinken sollen. Den Informationen des DWD nach bleibt die stabile Wetterlage mit hohem Luftdruck und dem Zufluss kalter Luft noch mindestens eine Woche bestehen.

Von Sonnabend an soll es mehr Sonnenschein geben. Experten warnen weiter davor, die zufrierenden Teiche und Seen zu betreten - das Eis könnte noch zu brüchig sein, ohne dass es so aussieht.

Sturmböen fegen am Montag übers Land

Am Montag hatte sich der Sturm schon ordentlich bemerkbar gemacht: Wegen vieler Sturmböen aus östlicher Richtung drückte die Ostsee in der Kieler und Lübecker Bucht auf die Küste. Das Wasser trat über die Ufer, zum Beispiel in Lübeck und Lübeck-Travemünde, auch in Flensburg. In den meisten Landesteilen wehte ein eisiger Wind, dazu hielten ganz im Norden Schneeverwehungen die Räumdienste in Atem.

