Unwetter "Poly" in SH: Nachwirkungen im Bahnverkehr Stand: 06.07.2023 06:30 Uhr Mit Windgeschwindigkeiten von etwa 100 Kilometern pro Stunde ist Sturmtief "Poly" über Schleswig-Holstein gezogen. Für größere Schäden hat der Sommersturm nicht gesorgt. Auswirkungen hat das Unwetter noch für den Bahnverkehr.

Sturmtief "Poly" ist weitergezogen. Größere Schäden hat das Unwetter laut den Leitstellen im Land nicht hinterlassen. Im Bahnverkehr sind die Auswirkungen allerdings auch heute Morgen noch spürbar: Fahrgäste, die mit der Nordbahn fahren wollen, müssen nach Unternehmensangaben noch mit ausgefallenen Zügen rechnen. Auf den Strecken zwischen Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Bad Segeberg (Kreis Segeberg), Heide und Büsum (beide Kreis Dithmarschen) sowie Neumünster und Hohenwestedt (Kreis Rendbsurg-Eckernförde) sind Ersatzbusse eingerichtet. Die Deutsche Bahn schreibt auf ihrer Website von vereinzelten Beeinträchtigungen im Regionalverkehr.

Feuerwehr und Polizei: 450 sturmbedingte Einsätze

Bis in den Morgen zählten Feuerwehr und Polizei in Schleswig-Holstein etwas mehr als 450 Einsätze, rund die Hälfte davon in Westen des Landes. Allein im Kreis Pinneberg musste die Feuerwehr knapp 80 mal ausrücken. Meist sind nach ihren Angaben Bäume umgestürzt und Äste abgebrochen. Die A210 bei Kiel war deshalb am Mittwochnachmittag Richtung Landeshauptstadt kurzzeitig gesperrt. Verletzt wurde laut den Leitstellen durch den Sturm niemand.

Unwetter "Poly" wirbelt Fähr-Fahrpläne durcheinander

Der Fährfahrplan auf die nordfriesischen Inseln und Halligen war schon am Mittwochvormittag durcheinandergeraten, viele Verbindungen fielen aus. Heute sollen die Schiffe aber wieder nach Plan fahren können.

Norddeutschland: Zwei Tote durch umstürzende Bäume

In Norddeutschland gab es insgesamt weniger Schäden als befürchtet. Im Emsland wurde eine Spaziergängerin von einem Baum erschlagen. Im niederländischen Haarlem bei Amsterdam starb nach Polizeiangaben eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto fiel.

