Unwetter: Erneut viele Einsätze, Haus muss gestützt werden Stand: 30.06.2021 16:11 Uhr Erneut sorgt ein Unwetter über Schleswig-Holstein für zahlreiche Einsätze. Viele Keller sind vollgelaufen. In Bad Schwartau (Kreis Ostholstein) droht ein Haus einzustürzen.

Sturzbachartige Regenfälle, überflutete Keller - den zweiten Tag in Folge zieht ein Unwetter über Teile von Schleswig-Holstein. Unter anderem in Neumünster, im Kreis Plön und in Bornhöved im Kreis Segeberg hatten es die Menschen mit vollgelaufenen Kellern zu tun. In Bad Schwartau im Kreis Ostsholstein droht ein Haus einzustürzen.

Probleme durch vollgelaufene Baugrube

Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind vor Ort. Die Einsatzkräfte versuchen das Wohnhaus zu stützen. Der Grund für die Probleme ist eine vollgelaufene Baugrube. Menschen sind nach Angaben der Feuerwehr nicht in Gefahr. Für den Einsatz musste die L309 in Bad Schwartau gesperrt werden.

