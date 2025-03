Unser sauberes Schleswig-Holstein: Über 250 Orte putzen sich heraus Stand: 14.03.2025 13:24 Uhr Frühjahrsputz in Schleswig-Holstein: Überall im Land sind am Sonnabend die Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, mit Müllgreifern und -säcken loszuziehen. Der NDR ist Medienpartner der Aktion.

von Marc Kramhöft

Zwischen Flensburg und Halstenbek, von Heide bis zur Insel Fehmarn: In vielen größeren Städten und kleineren Gemeinden sind gemeinsame Putzaktionen geplant. Die Organisatoren haben in diesem Jahr über 250 Anmeldungen gezählt und rechnen mit etwa 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die Idee von "Unser sauberes Schleswig-Holstein" ist schnell zusammengefasst: Die Veranstaltung soll die Verantwortung für die Umwelt fördern und die Landschaft von Schmutz und Umweltsünden befreien.

Innenstädte, Spielplätze und Grünflächen im Fokus

Wo die Freiwilligen dabei ihren Schwerpunkt setzen, unterscheidet sich von Ort zu Ort. Mit am häufigsten werden die zentralen Straßen der Städte und Gemeinden genannt. Aber auch Spielplätze, Grünflächen und Strände sollen am Sonnabend in neuem Glanz erstrahlen. In der Regel beginnen die Aktionen am Vormittag und dauern mehrere Stunden, vielerorts ist anschließend noch ein gemütliches Ausklingen mit Suppe oder Kaffee und Kuchen geplant. Einige Veranstalter wollen auch eine Auszeichnung für das kurioseste Fundstück vergeben.

Der NDR hat die Aktion vor mehr als 30 Jahren ins Leben gerufen

Die Premiere von "Unser sauberes Schleswig-Holstein" hatte es im Jahr 1994 auf Initiative von NDR 1 Welle Nord gegeben. Mittlerweile organisieren der Schleswig-Holsteinische Gemeindetag, der Städteverband Schleswig-Holstein, die Provinzial, der Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein Netz die Aktion. Der NDR begleitet sie als Medienpartner und berichtet online, im Hörfunk und im Fernsehen über einzelne Veranstaltungen.

