Insgesamt zwölf Gemeinden von der Westküste haben sich beim Landeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" beworben. Der Akademie für die ländlichen Räume Schleswig Holstein in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) zufolge sind es vier aus Dithmarschen, drei aus Steinburg und fünf aus Nordfriesland. Sie müssen einer Jury zeigen, was sie tun, um das Leben auf dem Land modern und attraktiv zu machen. Das können zum Beispiel innovative Projekte in den Bereichen "Zusammenhalt, soziales Miteinander und Kultur" oder "Wirtschaft, Infrastruktur und Entwicklungskonzepte" sein. Eine Jury wird dafür zunächst Bewerbungsunterlagen sichten, eine Vorauswahl treffen und dann alle nominierten Dörfer im Juni besuchen.

Gemeinde Brokstedt tritt wieder an

Unter den Bewerbern ist auch wieder die Gemeinde Brokstedt (Kreis Steinburg). Sie hatte beim vergangenen Wettbewerb im Jahr 2022 den zweiten Platz belegt. Die genauen Gründe für die Platzierung erfahre man nicht, sagt Bürgermeister Clemens Preine (CDU). Er sieht das gute Abschneiden aber etwa im ausgeprägten Vereinsleben von Brokstedt begründet, für das es eine eigene "Vereinskümmerin" gebe, sowie der innovativen Umnutzung der alten Grund- und Hauptschule zu einem generationsübergreifenden Ort des Lernens. Auf den diesjährigen Wettbewerb freut sich Preine sehr: "Das schweißt die Dorfgemeinschaft schon zusammen."

