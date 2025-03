Stand: 14.03.2025 10:52 Uhr Uni Kiel: Quecksilberlampe platzt und kontaminiert Raum

In einem Labor der Technischen Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) im Stadtteil Gaarden ist am Donnerstagnachmittag Quecksilber ausgetreten. Nach Angaben der Feuerwehr war dort zuvor eine mit Quecksilber gefüllte Lampe eines Mikroskops geplatzt. Ein Teil des Schwermetalls verteilte sich dabei und kontaminierte das Labor. 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an - darunter Gefahrgut-Experten. Da Quecksilber mit giftigen und ätzenden Eigenschaften als Gefahrstoff gilt, wurden umgehend Maßnahmen ergriffen, um die Einsatzkräfte zu schützen. Einsatzkräfte mit Chemikalienschutzanzügen nahmen das Quecksilber auf. Das Labor musste versiegelt werden und wird nun durch eine Fachfirma gereinigt. Wie die Feuerwehr weiter mitteilt, brachte der Rettungsdienst zwei Labor-Mitarbeiter vorsorglich in ein Krankenhaus.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hochschule Kiel