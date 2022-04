Unfallserie nach Hagel: Erneute Sperrung der A7 bei Bad Bramstedt

Stand: 08.04.2022 14:23 Uhr

In der Nacht zu Freitag war ein Lkw auf der A7 bei Bad Bramstedt verunglückt. Am Mittag hat es dort einen weiteren Unfall gegeben, an dem zwölf Fahrzeuge beteiligt waren. Richtung Süden ist die Autobahn ab Bad Bramstedt gesperrt.