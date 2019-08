Stand: 31.08.2019 06:00 Uhr

Deutschlands beste Retter wollen den WM-Titel

von Hauke Bülow

Ein Radlader mit einem großen Betonblock auf der Gabel drückt einen Kleinwagen zusammen, die Fenster zerbersten, die Fahrertür ist komplett demoliert. So oder so ähnlich sieht ein Auto nach einem Überschlag aus, erklärt Malte Brügmann. Er gehört zum Aufbauteam der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Er denkt sich mit seinen Kameraden ständig neue Unfallszenarien aus, damit das Rettungsteam möglichst realitätsgetreu trainieren kann. Zahlreiche Autos, die die Feuerwehr vom örtlichen Schrotthändler als Spende bekommen hat, sind bereits draufgegangen. Die neue Aufgabe für die Retter: Sie müssen eine eingeklemmte Person vom Fahrersitz befreien - und das möglichst schnell und vor allem sicher.

Nach Hemer ist vor La Rochelle

Die Feuerwehrleute trainieren derzeit intensiv, denn sie haben ein großes Ziel: die Jury in knapp drei Wochen bei der Weltmeisterschaft in Frankreich überzeugen, der World Rescue Challenge in La Rochelle. Den Grundstein für die Teilnahme hatten sie Ende Mai in Hemer (Nordrhein-Westfalen) gelegt. Die Kameraden holten den Sieg bei den deutschen Meisterschaften der Unfallrettung.

Teamwork sorgt für Sicherheit

Aus insgesamt sechs Einsatzkräften besteht das Rettungsteam für die Weltmeisterschaft. "Captain" Jan Riffel hat das Kommando und muss die Situation schnell und richtig einschätzen, damit er seinen Kameraden klare Anweisungen geben kann, was zu tun ist. "Medic" Lara Drews kümmert sich im Autowrack um den Patienten und die "Safety- und Tool-Teams" sorgen dafür, dass das Auto aufgeschnitten wird und sich dabei niemand an Scherben oder scharfen Metallteilen schneidet. "Die Jury bei der World Rescue Challenge in Frankreich wird genau auf diese Dinge achten", sagt Zugführer Jan Piossek. Aber auch Kleinigkeiten wie das Fegen des Einsatzortes zwischendurch werden bewertet.

Mit Kuscheltier zum DM-Titel

Bei den deutschen Meisterschaften im Mai konnten die Schwarzenbeker unter anderem mit einer innovativen Idee punkten: einem kleinen Kuscheltier. "Normalerweise sagen wir den Patienten, dass sie auf eine Hand gucken sollen, damit sie sich nicht in der Halswirbelsäule bewegen. Wir wollten einen anderen Fixpunkt und haben uns für unser Wappentier, den Wolf, entschieden, den wir ins Armaturenbrett stellen", erzählt Zugführer Piossek. Das kam bei den deutschen Meisterschaften bei der Jury so gut an, dass sie "Medic" Lara Drews den Wanderpokal "Bester Innerer Retter" verliehen hat.

Kein "Tamtam" für die Weltmeisterschaft

Für die Weltmeisterschaft der Unfallretter will das Schwarzenbeker Team nichts an ihren trainierten Abläufen ändern, schließlich waren sie ja bei der DM damit schon erfolgreich. "Wir müssen da jetzt nicht mit viel Tamtam eine große Show machen und irgendwelche abgefahrenen Techniken benutzen. Die Basics sollten reichen", meint Lara Drews. Schon seit Februar trainieren die Unfallretter im Drei-Wochen-Rhythmus, zerlegen Autos und holen Unfallopfer aus den Wracks. Entsprechend gut fühlen sie sich vorbereitet auf die Anforderungen der WM.

"Von anderen lernen ist wichtiger als der Titel"

Insgesamt 36 Teams aus aller Welt haben sich für die World Rescue Challenge in La Rochelle qualifiziert. Die Schwarzenbeker Feuerwehrleute treffen also unter anderem auf Rettungskräfte aus Frankreich, Großbritannien, Brasilien, Südafrika, den USA, Neuseeland oder Australien. Und genau das finden sie spannend. "Uns geht es um den Austausch, wir wollen sehen, wie die anderen arbeiten, was die für Techniken haben und was wir von ihnen lernen können", sagte "Captain" Jan Riffel. Das sei wichtiger als zu gewinnen. Und natürlich geht es für die Feuerwehrleute auch darum, als Team noch enger zusammenzuwachsen. Denn genau darauf komme es im echten Einsatz an: Teamwork.

