Unfall und Vollsperrung auf der A7 bei Henstedt-Ulzburg

Bei einem Auffahrunfall auf der A7 bei Henstedt-Ulzburg im Kreis Segeberg sind am späten Sonntagabend drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Transporter mit hoher Geschwindigkeit auf ein Auto auf. Zwei Männer in dem Transporter wurden leicht verletzt, der 35 Jahre alte Autofahrer schwer. Eine Polizeisprecherin sagte, das Trümmerfeld auf der A7 sei so groß gewesen, dass die Aufräumarbeiten insgesamt drei Stunden gedauert hätten. In der Zeit war die Autobahn zwischen Henstedt-Ulzburg und Kaltenkirchen in Richtung Hamburg voll gesperrt.

