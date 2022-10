Unfall und Baustelle: Lange Staus auf der A7 Richtung Norden Stand: 29.10.2022 16:53 Uhr Nahe dem Kreuz Rendsburg stießen am Sonnabend zwei Autos zusammen. Die A7 war in Richtung Flensburg zwischenzeitlich gesperrt. Auch an der Grenze zu Dänemark brauchten Autofahrer Geduld.

Auf der A7 in Richtung Flensburg hat es am Sonnabendnachmittag kurz vor dem Kreuz Rendsburg einen Unfall gegeben. Ersten Erkenntnissen zu Folge wechselte ein Fahrzeug auf die linke Spur und übersah dabei ein anderes Auto. Es kam zum Zusammenstoß.

Zwei Menschen verletzt

Die Insassen des Autos, das die Spur wechselte, blieben unverletzt. In dem Fahrzeug, das auf der linken Spur unterwegs war, wurden zwei Menschen leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die A7 war in Richtung Flensburg kurzzeitig voll gesperrt, später wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Zwischen Warder und dem Kreuz Rendsburg staute sich der Verkehr währenddessen über bis zu fünf Kilometer zurück.

Lange Staus am Grenzübergang Ellund

Wer in Richtung Dänemark unterwegs war, brauchte am Sonnabend ebenfalls viel Geduld. Am Grenzübergang Ellund wird die Fahrbahn asphaltiert, auch dort ist nur eine Spur frei. Am Nachmittag dauerte es bis zu eineinhalb Stunden, bis man die Grenze passiert hatte. Die Bauarbeiten dauern noch bis Sonntag.

Immer aktuelle Informationen über Staus und Behinderungen in Norddeutschland finden Sie auf der Seite des NDR Verkehrsstudios.

