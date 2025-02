Stand: 27.02.2025 08:05 Uhr Unfall mit Möbellaster: A210 bei Bredenbek gesperrt

Nach einem Unfall ist die A210 bei Bredenbek in Richtung Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) derzeit gesperrt. In der Nacht war dort laut Polizei ein Lkw von der Autobahn abgekommen und in den Graben gerutscht. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Lkw ist mit Möbeln beladen gewesen, die nun weggebracht werden müssen. Bis etwa 12 Uhr soll die A210 zwischen Bredenbek und Kreuz Rendsburg nach Polizeiangaben gesperrt bleiben.

