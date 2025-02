Stand: 03.02.2025 15:47 Uhr Unfall in der Moislinger Allee in Lübeck: Fünf Verletzte

Am Montagvormittag kam es in der Moislinger Allee in Lübeck zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Personen verletzt wurden, darunter ein Kind. Laut Polizei kollidierten zwei Autos aus bislang ungeklärter Ursache. Die Insassen erlitten den Angaben zufolge vor allem Platzwunden und wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Polizei ermittelt.

