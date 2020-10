Unfall im Rendsburger Kanaltunnel Stand: 08.10.2020 17:19 Uhr Nach einem schweren Unfall am Donnerstagmittag war der Rendsburger Kanaltunnel fast drei Stunden lang gesperrt. Allerdings muss der Tunnel nochmal gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei ist ein Auto am Donnerstagmittag im Rendsburger Kanaltunnel in den Gegenverkehr geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten mit Abschleppern aus dem Tunnel gebracht werden. Nach Angaben der Beamten konnte die Feuerwehr die Fahrbahn so reinigen, dass der Tunnel gegen 15.45 Uhr erst einmal wieder freigegeben werden konnte. Allerdings - so die Polizei - muss der Tunnel in der Nacht noch einmal gesperrt werden, um den Tunnel richtig zu säubern.

