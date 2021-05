Stand: 11.05.2021 14:56 Uhr Unfall bei Quickborn: Auto zerrissen - Fahrerin überlebt

Bei einem Unfall am Montagabend in Langeln im Kreis Pinneberg ist ein Wohnmobil mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, wurde das Wohnmobil dabei in einen Straßengraben geschleudert und der Pkw in zwei Teile gerissen. Doch sowohl die Autofahrerin als auch das Ehepaar in dem Wohnmobil überlebten den Unfall und erlitten nur leichte Verletzungen. Die Autofahrerin war nach ersten Erkenntnissen zuvor von der Straße abgekommen. Als sie gegenlenkte, geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn, wo es dann mit dem Wohnmobil zusammenstieß.

VIDEO: Unfall in Langeln: Fahrzeug in zwei Teile gerissen (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.05.2021 | 08:30 Uhr