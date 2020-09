Stand: 14.09.2020 14:21 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Unfall bei Nettelsee: Drei Autos brennen aus

Bei einem schweren Verkehrsunfall an der A 21 bei Nettelsee im Kreis Plön sind am Sonntag acht Menschen verletzt worden, darunter befinden sich drei in Lebensgefahr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der Unfall durch ein überholendes Auto ausgelöst. Ein 68 Jahre alter Fahrer hatte auf der Landesstraße 49 mit seinem Pkw erst ein entgegenkommendes Auto touchiert und stieß dann frontal mit einem nachfolgenden Wagen zusammen. In der Folge wurden zwei weitere Autos in Mitleidenschaft gezogen. Drei Fahrzeuge gingen in Flammen auf und brannten vollständig aus, bevor die Feuerwehr die Flammen löschen konnte. Die verletzten Insassen konnten sich selbst aus ihren Autos befreien.

Drei Rettungshubschrauber im Einsatz

Nach Angaben der Leitstelle waren etwa 60 Feuerwehrleute vor Ort. Die Rettungskräfte versorgten die Verletzten noch an der Unfallstelle, drei Rettungshubschrauber waren ebenfalls im Einsatz. Weil der Asphalt durch die brennenden Autos beschädigt wurde, war die L 49 Höhe Nettelsee laut Leitstelle noch am Montagmittag gesperrt. Die Schäden sollen Mitte der Woche repariert werden, dazu soll die Landstraße noch einmal gesperrt werden.

