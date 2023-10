Unfall auf der A7 vor der Rader Hochbrücke: Stau aufgelöst Stand: 06.10.2023 19:09 Uhr Die Baustelle auf der Rader Hochbrücke sorgt seit Tagen für stockenden Verkehr. Am Freitag staute sich der Verkehr nach einem Unfall zeitweise auf bis zu 15 Kilometern.

Weil am Freitagmittag auf der Rader Hochbrücke (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mehrere Fahrzeuge zusammengestoßen sind, staute sich dort der Verkehr zeitweise auf bis zu 15 Kilometern. Ab Schleswig-Jagel in Richtung Hamburg bis zur Hochbrücke ging es nur langsam voran. Das lag nach Angaben der Polizei aber hauptsächlich an der Baustelle. Die Unfallstelle war am Freitagnachmittag bereits geräumt. Am Freitagabend hatte sich der Stau dann wieder aufgelöst.

Laut Polizei geschah der Unfall im stockenden Verkehr vor der Rader Hochbrücke. Vier Autos stießen demnach auf der linken Fahrspur zusammen, ein Mensch wurde dabei leicht verletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbei geleitet.

Weitere Unfälle möglich

Die Autobahnpolizei warnte vor weiteren Unfällen. Aufgrund der Unübersichtlichkeit an der Engstelle gebe es dort auch in Zukunft eine erhöhte Unfallgefahr - beispielsweise durch Fahrfehler oder Spurwechsel.

Weitere Informationen Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Alle aktuellen Verkehrsmeldungen für Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.10.2023 | 19:30 Uhr