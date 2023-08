Unfall auf A7 bei Neumünster - Verursacher flüchtig Stand: 15.08.2023 16:48 Uhr Auf der A7 bei Neumünster ist es heute Nachmittag zu einem Unfall gekommen. Laut Polizei waren vier Fahrzeuge beteiligt. Der Unfallverursacher ist demnach auf der Flucht.

Auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg hat es am Nachmittag einen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei waren vier Fahrzeuge an dem Unfall zwischen dem Dreieck Bordesholm und der Anschlussstelle Neumünster-Nord beteiligt. Der Unfallverursacher soll in Richtung Hamburg geflüchtet sein.

Vollbremsung nach Spurwechsel

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Autofahrer unvermittelt vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen gewechselt. Dort befand sich aber schon ein Wagen. Die Fahrerin machte eine Vollbremsung und zog dabei auf die linke Spur. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden Auto. Die Frau geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern und krachte daraufhin mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Drei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte laut Polizei seine Fahrt Richtung Hamburg fort.

Die Autobahn war Richtung Süden für etwa anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde in Bordesholm abgeleitet. Wie es aktuell auf den Straßen in Schleswig-Holstein aussieht, sehen Sie in den Verkehrsmeldungen für Norddeutschland.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster A7