Unfall auf A7: Mit 180 über den Standstreifen

Ein Mann hat sich am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf der Autobahn 7 bei Neumünster überschlagen. Er wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei fuhr der 40-Jährige mit 180 Kilometern pro Stunde über den Standstreifen Richtung Norden. Dabei überholte er mehrere Autos.

A7 für fast zwei Stunden gesperrt

An der Abfahrt Neumünster-Süd krachte er in den Wagen einer Frau mit Segeberger Kennzeichen, die offenbar gerade von der Autobahn abfahren wollte. Der Wagen des Mannes überschlug sich, flog gegen das Abfahrtsschild und landete auf dem Dach. Dabei wurde nach Polizeiangaben das Dach abgerissen.

Der Mann erlitt schwere Kopfverletzungen und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Kieler Krankenhaus. Die Fahrerin des anderen Wagens kam mit leichten Verletzungen in die Klinik nach Neumünster. Die Autobahn in Richtung Norden war für knapp zwei Stunden zwischen Neumünster-Süd und Großenaspe gesperrt.

