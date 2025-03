Stand: 25.03.2025 10:53 Uhr Unfall auf A1 bei Reinfeld: Sperrung nach Kollision von Lkw und Pkw

Auf der A1 bei Reinfeld (Kreis Stormarn) ist am Dienstagmorgen ein Auto mit einem Sattelzug zusammengestoßen. Der Autofahrer wurde dabei laut Polizei leicht verletzt. Für die Bergungsarbeiten mussten in Fahrtrichtung Süden die Einfahrt Reinfeld sowie einzelne Fahrstreifen vorübergehend gesperrt werden, was für mehrere Kilometer Stau zwischen Lübeck und Hamburg sorgte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A1 Kreis Stormarn