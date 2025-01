Unfall auf A1: Vollsperrung zwischen Barsbüttel und Stapelfeld Stand: 06.01.2025 09:35 Uhr Ein Lkw ist auf der A1 bei Hamburg im Kreis Stormarn gegen einen Brückenpfeiler gefahren. Ein Statiker muss die Standfestigkeit der Brücke prüfen. Die A1 ist solange in beide Richtungen komplett dicht.

Am frühen Montagmorgen ist gegen fünf Uhr ein Lkw auf der A1 Richtung Lübeck zwischen Barsbüttel und Stapelfeld (beide Kreis Stormarn) gegen den Pfeiler einer Autobahnbrücke gefahren. Die Polizei sperrte daraufhin nach Angaben der Leitstelle die Autobahn in dem Bereich komplett. Mehrere Fahrzeuge fuhren laut Polizei in die Unfallstelle, andere Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. 18 Menschen verletzten sich leicht. Der Fahrer blieb unverletzt.

Zuvor war einer der Reifen des Lkw geplatzt, wodurch der mit Vieh-Mist beladene Laster vermutlich von der Fahrbahn abkam. Durch den Unfall verteilte sich ein Großteil der Ladung auf der Autobahn.

Polizei sperrt Autobahn - Brücke muss überprüft werden

Ein Statiker soll nun laut Polizei prüfen, wie standfest die Brücke der L92 nach dem Unfall noch ist. Sie verbindet die Orte Stapelfeld und Braak und ist derzeit gesperrt.

Auf der A1 gibt es derzeit in beiden Richtungen längere Staus. Die Umleitung führt ab Stapelfeld über die U20 und ab Barsbüttel über Stemwarde, Braak und Siek. Wie lang die A1 noch gesperrt bleibt, ist aktuell unklar.

