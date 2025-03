Stand: 30.03.2025 15:40 Uhr Unfall am Harrisleer Kreuz: Auto überschlägt sich mehrfach

Am Harrisleer Kreuz in Flensburg hat sich am Sonntagmittag ein Auto mehrfach überschlagen. Auf der Zufahrt zur B200 landete es laut Polizei im Graben. In dem Wagen waren zwei Menschen. Mindestens einer von ihnen wurde verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Warum der Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren hat, ist laut Polizei noch unklar.

