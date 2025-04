Stand: 14.04.2025 06:29 Uhr Unentschieden gegen Bremen: Hoffnungsschimmer für Weiche Flensburg?

Seit zwölf Spielen ist der SC Weiche Flensburg ohne Sieg. Am vergangenen Sonnabend (12.04) trennten sich die Flensburger mit 3:3 gegen Werder Bremen II. Bis zur 87. Minute führte Weiche noch mit 3:1. In der letzten Minute schafften die Bremer jedoch noch den Ausgleich. Damit bleibt Flensburg weiterhin auf dem 13. Platz in der Tabelle der Regionalliga Nord. Am Donnerstag (17.04) steht das Derby gegen den VfB Lübeck an.

Schlagwörter zu diesem Artikel Flensburg