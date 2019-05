Stand: 03.05.2019 05:00 Uhr

Und Klappe! "Nord bei Nordwest" dreht auf Fehmarn

Kaltes Wetter, und das am 2. Mai. Dabei noch eine Leiche zu spielen, die aus der Ostsee gezogen wird - kein so leichter Job. NDR Schleswig-Holstein war bei den Dreharbeiten auf Fehmarn (Kreis Ostholstein) zu Besuch und sieht der jungen Schauspielerin Amelie Otto bei ihrer Szene zu. Aus dem kleinen Strandabschnitt Katharinenhof haben die Mitarbeiter der Produktionsfirma von "Nord bei Nordwest" ein Filmset gemacht. Amelie Otto liegt mit klatschnassen roten Haaren im kühlen Sand - ihre erste Rolle als Leiche. Um sie herum das Team, natürlich auch Hauptdarsteller Hinnerk Schönemann als Hauke Jacobs.

Nord bei Nordwest: Dreharbeiten auf Fehmarn Schleswig-Holstein Magazin - 02.05.2019 19:30 Uhr Der kleine Strandabschnitt in Katharinenhof auf Fehmarn wird zum Filmset für die Folge "In eigener Sache" von "Nord bei Nordwest". Für Schauspielerin Henny Reents ein Abschied.







Mörder finden statt Tiere heilen

Schönemann spielt in der ARD Kriminalreihe den ehemaligen Hamburger Polizisten Hauke Jacobs, der sich eigentlich in Schwanitz an der Ostsee niedergelassen hat, um dort als Tierarzt neu anzufangen. "Aber irgendwie schaffen die es immer wieder, irgendeine Leiche oder sonst etwas aus dem Hut zu zaubern", erzählt er, die Kapuze seiner Regenjacke fliegt dabei im Gegenwind nach hinten. "Entweder muss ich mitermitteln oder ich helfe den Kolleginnen. Ich finde, das macht es irgendwie spannend."

Hauptdarstellerin Reents steigt aus

Polizistin Henny Reents alias Lona Vogt muss nun den Mörder finden. Für die Schauspielerin ist es nach fünf Jahren die letzte Folge "Nord bei Nordwest". Sie verlässt die Serie auf eigenen Wunsch - ein etwas komisches Gefühl, sagt sie: "Aber es ist auch eine ganz große Dankbarkeit, dass ich die fünf Jahre dabei war und dass wir zusammen echt viel auf die Beine gestellt haben." Die Mordermittlungen enden für die Polizistin tödlich, nachdem sie dem Mörder in der Wohnung des ersten Opfers begegnet. Wie genau sie ums Leben kommt, wird noch nicht verraten.

Amelie Otto: "Bisschen frisch geworden"

Amelie Otto hat nach einer halben Stunde Drehzeit als Leiche nun erstmal Pause. "Es ist nun doch schon bisschen frisch geworden", sagt sie und lacht, während sie sich in einen schwarzen Frottee-Bademantel einmummelt. "Es ist natürlich super mit dem Team, die kümmern sich wahnsinnig um einen. Aber ich freue mich jetzt auch mal, mich kurz aufzuwärmen". Für die nächsten Einstellungen übernimmt wieder eine rothaarige Puppe, die exakt das gleiche blaue Kleid wie Amelie trägt.

Die Folge "In eigener Sache" wird in der ARD vermutlich im Januar 2020 ausgestrahlt.

Weitere Informationen Großes Kino in Schleswig-Holstein Es müssen nicht immer die dramatischen Landschaften Neuseelands sein. Viele Szenen deutscher und einiger internationaler Filme sind in SH entstanden. Wir verraten, wo genau. mehr Der NDR Drehstart zur elften Folge von „Nord bei Nordwest“: letzter Auftritt von Henny Reents und Premiere für Anja Schneider Der NDR Die Krimireihe „Nord bei Nordwest“ im Ersten war zuletzt besonders erfolgreich: Die Folge „Frau Irmler“ erreichte am 10. Januar mit 6,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Rekordwert für die Reihe von NDR und ARD Degeto. Jetzt entsteht der elfte Film unter dem Arbeitstitel „In eigener Sache“. Bis zum 23. Mai wird auf Fehmarn, in Travemünde, auf einer Ostseefähre und rund um Hamburg gedreht. Vor der Kamera ist neben Hinnerk Schönemann, Henny Reents und Marleen Lohse zum ersten Mal Anja Schneider dabei. Die vielbeschäftigte Theater- und Filmschauspielerin hat bereits mehrmals Rollen im „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ übernommen. Im Kino war sie unter anderem in der Romanverfilmung „Tschick“ zu sehen. Für Henny Reents ist es dagegen der letzte Einsatz bei „Nord bei Nordwest“. Sie verlässt die Reihe auf eigenen Wunsch. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 02.05.2019 | 19:30 Uhr