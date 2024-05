Stand: 31.05.2024 15:54 Uhr Unbekannte brechen in Badeanstalten ein

In der Nacht zum Donnerstag ist in die Badeanstalten in Dellstedt und Albersdorf (beide Kreis Dithmarschen) eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei hebelten die unbekannten Täter jeweils die Türen zu den Kassenhäuschen und einer Gaststätte auf dem Gelände eines Schwimmbades auf. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro. Die Beute war dagegen gering: in einem Fall wurde laut Polizei ein mittlerer zweistelliger Betrag gestohlen, im anderen Fall der Kasseninhalt in Höhe von vier Euro. Da beide Tatorte nur wenige Kilometer voneinander entfernt sind, ist nicht auszuschließen, dass es sich um dieselben Täter handeln könnte.

