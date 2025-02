Stand: 19.02.2025 15:54 Uhr Umstrittene Pläne: Pinneberger Politik entscheidet über Kita

Die Pinneberger Ratsversammlung beschließt voraussichtlich am Donnerstag (20.02.), wie es mit der städtischen Kita weitergeht. Hintergrund sind Pläne der Stadtverwaltung, die Einrichtung an einen neuen Träger abzugeben: den Kieler Verein Pädiko. Dagegen hatte sich Widerstand geregt. Einige Eltern hatten eine Online-Petition gegen die Pläne verfasst. Sie befürchten zum Beispiel, dass der neue Kita-Träger das pädagogische Konzept der Einrichtung verändern könnte - und sie wollen nicht, dass ihre Kinder unter dem neuen Träger nur noch vegetarisches Essen bekommen.

Die Pinneberger Stadtverwaltung aber hatte bis zuletzt an ihrer Entscheidung festgehalten. "Pädiko erfüllt das Anforderungsprofil mit Abstand am besten", heißt es in einer Mitteilung vom Januar. Stimmt die Ratsversammlung wie geplant für die Pläne, würde die Kita zum nächstmöglichen Zeitpunkt an den neuen Träger übergehen.

