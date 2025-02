Stand: 04.02.2025 16:05 Uhr Umspannwerk bei Rönne: Tennet stellt sich Fragen im Ortsbeirat

Netzbetreiber Tennet stellt am Dienstagabend (04.02.) seine Pläne für ein neues Umspannwerk im Kieler Stadtteil Rönne vor. Das Projekt ist Thema bei der Sitzung des Ortsbeirats. Das bestätigten das Unternehmen und die Stadt NDR Schleswig-Holstein. Mitte Januar hatte der Netzbetreiber mitgeteilt, dass die Entscheidung für das etwa 30 Hektar große Umspannwerk auf den Stadtteil Rönne gefallen ist. Das Unternehmen hatte zuvor drei Bereiche in Kiel und Umgebung geprüft. Das Umspannwerk ist Bestandteil der Höchstspannungsleitung von Audorf nach Göhl in Ostholstein und soll Teil der Energiewende sein. Die Sitzung startet am Abend um 20 Uhr im Kieler Rathaus.

