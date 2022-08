Umgekippter Kran: B200 bei Wanderup vorerst wieder frei Stand: 23.08.2022 18:53 Uhr Am frühen Nachmittag ist ein Kran auf der B200 im Kreis Schleswig-Flensburg verunglückt. Für die Aufräumarbeiten war die Strecke bis in den frühen Abend stundelang voll gesperrt. Der Kran ist aber noch immer nicht geborgen.

Auf der Bundesstraße 200 zwischen Wanderup und Jannebyfeld ging seit dem frühen Nachmittag nichts mehr. Nach Angaben der Polizei ist dort ein Kran von der Straße abgekommen und umgekippt. Das 60 Tonnen schwere Fahrzeug liegt auf der Seite und teilweise auf dem Radweg. Der Fahrer konnte sich leicht verletzt befreien.

Kranfirma will selbst bergen

Das Unternehmen, dem der verunglückte Kran gehört, will sich selbst um die Bergung kümmern. Ein Bergungskran ist bereits an der Unglücksstelle, ein weiterer ist auf dem Weg. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot am Unfallort. Zunächst war Diesel ausgelaufen - die Lage ist aber laut Polizei unter Kontrolle.

Die B200 zwischen Wanderup und Viöl konnte am frühen Abend vorübergehend wieder freigegeben werden - doch nur solange, bis der zweite Bergungskran eingetroffen ist. Sobald das Fall ist, soll die Bundesstraße für die Bergung wieder voll gesperrt werden.

Immer aktuelle Informationen über Staus und Behinderungen in Norddeutschland finden Sie auf der Seite des NDR Verkehrsstudios.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.08.2022 | 19:00 Uhr