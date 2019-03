Sendedatum: 31.03.2019 13:00 Uhr

Umgebauter Bus brennt auf A215 bei Blumenthal aus

Auf der A215 bei Blumenthal steht ein umgebauter Doppeldeckerbus, der komplett ausgebrannt ist. Der Bus war nach Angaben der Polizei zu einem Wohnmobil umgestaltet worden. Das Fahrzeug hatte - vermutlich auf Grund eines technischen Defektes - am Samstagabend Feuer gefangen. Alle vier Insassen, eine vierköpfige Familie aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, konnte sich ins Freie retten. Sie blieben unverletzt.

Die Berufsfeuerwehr Neumünster löschte das Feuer. Das Wrack steht nun immer noch auf dem Standstreifen der A215 in Richtung Kiel. Autofahrer müssen in diesem Bereich langsamer fahren. Laut Polizei wird das Wohnmobil frühestens am Montag abgeschleppt.

