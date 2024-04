Stand: 18.04.2024 09:59 Uhr Umfrage von Kreuzfahrgästen in Kiel: Ausflüge nach Laboe beliebt

Knapp die Hälfte der Kreuzfahrtgäste, die in Kiel zu Gast waren, wollen innerhalb von drei Jahren wiederkommen. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage die das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa gemacht hat. Viele schätzen an Kiel die kurzen Wege zwischen Terminal, Bahnhof und Innenstadt. Aber auch die Region ist beliebt. Ein Ort ganz besonders, sagt Dirk Schmöcker vom Institut: "Laboe sticht tatsächlich heraus. Und ich vermute mal ganz stark, dass an diesem 'Landmark' des Monuments liegt." Befragt wurden im vergangenen Sommer knapp 1.100 Kreuzfahrtgäste und etwa 400 Crewmitglieder.

