Stand: 01.11.2018 15:28 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Umfrage soll Sportbedürfnisse im Norden klären

Mit einer Online-Befragung will sich die Kieler Landesregierung einen Überblick über die Sportbedürfnisse im Land verschaffen: Wo und wie treiben die Schleswig-Holsteiner Sport, wie bewerten sie die vorhandenen Sportstätten, welche Schwerpunkte sind ihnen wichtig und was denken sie über E-Sport?

Sanierungsstau von rund 100 Millionen Euro

Kommende Woche soll die anonyme Stichproben-Befragung von mehr als 42.000 Schleswig-Holsteinern starten und bis Jahresende laufen. Bis 2020 will die Regierung auf Basis der Befragung einen Zukunftsplan erstellen. Die Kosten liegen bei 320.000 Euro. "Das hat bislang kein Bundesland so gemacht", sagte der Präsident des Landessportverbandes, Hans-Jakob Tiessen. Er bezifferte den Sanierungsstau in Kommunen und Sportvereinen auf rund 100 Millionen Euro. Es gibt rund 2600 Sportvereine im Norden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.11.2018 | 15:00 Uhr