Ukrainischer Bürgermeister besucht Bad Oldesloe

Die Stadt Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) hat am Mittwoch Besuch des ukrainischen Verwaltungschefs der Stadt Dniprorudne bekommen. Organisiert wurde das Treffen vom Bad Oldesloer Verein "Freundeskreis Ukraine". Der setzt sich für eine Städtepartnerschaft zwischen den beiden Städten ein. Aber Dniprorudne ist eine russisch besetzte Stadt in der Ostukraine. Nach Angaben des Vorsitzenden des Freundeskreises, Jens Wieck, ist deswegen eine Städtepartnerschaft derzeit noch schwierig umzusetzen. Der Besuch sei aber ein erster wichtiger Schritt. Es sei ein "herzliches Zusammentreffen" gewesen.

Der ukrainische Verwaltungschef, Anton Kozyrev, hat am Mittwochvormittag erst die Schülerinnen und Schüler der Theodor-Mommsen-Schule besucht. Hier ging es in den Gesprächen unter anderem um einen möglichen Schüleraustausch. Danach ging es im Kultur -und Bildungszentrum um konkrete Hilfen wie Hygieneartikel. Städte unter russischer Besatzung fallen häufig "durchs Raster der Hilfsorganisationen", so Wieck.

Am Nachmittag folgte noch ein Gespräch mit Bürgermeister Jörg Lembke (parteilos), ehe Anton Kozyrev sich am Abend wieder auf den Weg zurück in die Ukraine gemacht hat. Wie eine Partnerschaft konkret aussehen könnte, ist noch nicht klar.

