Ukrainer mit Touristenvisum dürfen vorerst in SH bleiben Stand: 24.02.2022 19:42 Uhr Ukrainer, die sich gegenwärtig mit einem Touristenvisum in Schleswig-Holstein aufhalten, können voraussichtlich bis auf Weiteres im Land bleiben. Das hat Innenministerium Sabine Sütterlin-Waack (CDU) in Aussicht gestellt.

Bisher sind für Ukrainer mit Touristenvisum maximal 90 Tage Aufenthalt in Deutschland möglich. Das wurde nun außer Kraft gesetzt. Ukrainer, die aktuell in Schleswig-Holstein sind, können laut Innenministerium ihren Aufenthalt unbürokratisch verlängern.

Innenministerium rechnet mit größeren Fluchtbewegungen

"Angesichts möglicher größerer Fluchtbewegungen in die Anrainerstaaten der Ukraine bereite sich die Landesregierung darauf vor, in den Landesunterkünften im Bedarfsfall kurzfristig Belegungen über die aktuelle Kapazität hinaus (...) zu ermöglichen", heißt es weiter. Die Landesunterkünfte in Neumünster, Boostedt, Rendsburg und Bad Segeberg bereiten sich also darauf vor, dass Flüchtlinge kommen und sie über die aktuelle Kapazität hinaus belegt werden könnten.

Es werde einen interministeriellen Leitungsstab unter Leitung des Innenministeriums vorbereitet, so Sütterlin-Waack.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Moin! Der Tag in Schleswig-Holstein | 25.02.2022 | 08:00 Uhr