Schleswig-Holstein gedenkt Opfern des Krieges in der Ukraine Stand: 24.02.2023 08:00 Uhr Gedenkveranstaltungen, Mahnwachen und Friedens-Demos an vielen Orten in Schleswig-Holstein wird heute an den Beginn des Ukraine-Krieges vor einem Jahr gedacht.

Es ist ein trauriger Jahrestag: Heute vor einem Jahr begann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Mehrere tausend Menschen starben seitdem, viele andere mussten fliehen. An den ersten Jahrestag des russischen Überfalls erinnern heute auch zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen im Schleswig-Holstein.

Ukrainische Flagge am Landeshaus

Im schleswig-holsteinischen Landtag gibt es am Vormittag eine Gedenkveranstaltung, bei der unter anderem die ukrainische Generalkonsulin aus Hamburg Dr. Iryna Tybinka sprechen wird. Mit der Veranstaltung möchte der Landtag ein Zeichen der Solidarität mit dem ukrainischen Volk setzen. Ausnahmsweise wird dafür am Freitag auch die Flagge der Ukraine auf dem Landeshaus wehen.

Demonstrationen und Mahnwachen

An anderen Orten, beispielsweise in Husum (Kreis Nordfriesland), Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) und Elmshorn (Kreis Pinneberg), sind Mahnwachen und Demonstrationen für den Frieden angekündigt. Die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein haben für 12 Uhr eine Schweigeminute angekündigt, Busse und Bahnen im Nahverkehr sollen für eine Minute stillstehen. Auch am Flughafen Hamburg soll der Betrieb am Mittag für die Gedenkminute ruhen.

Friedensandachten

Kirche und Diakonie im Norden haben anlässlich des Gedenktages zu Gebeten aufgerufen. In einigen Kirchen finden auch spezielle Gottesdienste statt. In der Versöhnungskirche in Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg findet beispielsweise um 17 Uhr ein Gottesdienst mit ukrainischem Chor und Gebeten in der Landessprache statt. Auch in den sozialen Medien soll gebetet werden. Mit dem Hashtag #pray4ukraine soll das Gebet sichtbar gemacht werden.

