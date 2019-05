Stand: 09.05.2019 12:11 Uhr

Uetersen: Frau getötet - Ex-Mann festgenommen

Die Polizei verdächtigt einen Mann, gestern seine Ex-Frau in Uetersen getötet zu haben. Er ist noch am gleichen Tag vorläufig festgenommen worden. Im Verlauf des heutigen Tages soll er einem Haftrichter vorgeführt werden. Laut den Beamten hatte der 48-jährige mutmaßliche Täter gegen 19:30 Uhr bei der Polizei angerufen. Ihnen erzählte er, dass seine 44-jährige Ex-Frau tot in seiner Wohnung liegen würde. Als die Ermittler dort ankamen, fanden sie die tote Frau.

Frau in Uetersen getötet NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 09.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Tobias Senff Ein Mann hat offenbar in Uetersen im Kreis Pinneberg seine Ex-Frau getötet. Offenbar hatte es zuvor einen Streit gegeben. Nach Angaben der Polizei wurde der Mann vorläufig festgenommen.







Mann war sehr betrunken

Die Beamten gehen davon aus, dass sie gewaltsam gestorben ist. Der verdächtige Ex-Mann war sehr betrunken und wurde noch vor Ort festgenommen. Das einstige Paar habe sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei zuvor gestritten, teilten die Ermittler mit. Genauere Details zur Todesursache machen momentan weder Staatsanwaltschaft noch Polizei. Die Behörden verweisen auf die noch laufenden Ermittlungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.05.2019 | 12:00 Uhr