Übersetzungs-App aus SH hilft Fachkräften bei Sprachbarrieren

Um gegen den Fachkräftemangel vorzugehen, werben viele Unternehmen um Mitarbeitende aus dem Ausland. Ein Software-Unternehmen aus Bargteheide (Kreis Stormarn) hat für eventuelle Sprachbarrieren eine App entwickelt. In Norderstedt (Kreis Segeberg) ist sie in einer Kfz-Werkstatt bereits im Einsatz: Die App übersetzt wichtige Fachbegriffe in verschiedene Sprachen, erklärt Inhaber der Werkstatt Jörn Lüdemann. Die Idee dazu kommt vom Branchenverband: Wenn jemand wenig Deutschkenntnisse hat, sei das Tool hilfreich. Auch in anderen Werkstätten in Schleswig-Holstein kommt die App aus Bargteheide bereits zum Einsatz.

