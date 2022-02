Hohe Pegelstände: Geöffnete Sperrwerke sollen Entlastung bringen Stand: 22.02.2022 15:05 Uhr Die Hochwasserlage soll sich auch im Binnenland entspannen. Dafür wurde mit Beginn des Niedrigwassers der Elbe die Sperrwerke der Stör, Krückau und Pinnau wieder geöffnet.

Im Binnenland sind große Bereiche nach wie vor überflutet, viele Deiche sind aufgeweicht. Aber zumindest ein Teil der Wassermassen kann jetzt Richtung Nordsee abfließen. Seit heute früh sind die Tore in Schlüttsiel geöffnet, was für Entspannung an der Lecker Au sorgt. Auch an der Elbe können die Sperrwerke jetzt öffnen, so dass sich an Stör, Krückau und Pinnau die Lage langsam entspannen kann. Die aktuellen Pegel von über drei Metern der Bramau und Stör bei Kellinghusen sollten demzufolge in den nächsten Stunden weiter sinken.

AUDIO: Sperrwerke entlang der Elbe wieder offen (1 Min) Sperrwerke entlang der Elbe wieder offen (1 Min)

Überflutete Straßen in Kellinghusen und Wrist

Am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag waren Straßen in Kellinghusen und Wrist im Kreis Steinburg überflutet gewesen. Häuser wurden mit Sandsäcken gesichert. Mit der Sperrung der Werke habe man das Hochwasser der Elbe zurückgehalten, so ein Sprecher vom Landesbetrieb für Küstenschutz. Doch im Binnenland hatte der Dauerregen Gräben und Flüsse stark ansteigen lassen. Dieses Wasser kann nun langsam ablaufen. Die Wassermassen stauen sich nun vor Hollingstedt, wo sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagmittag einen Überblick über die Lage verschaffte.

Pegelstand in Lübeck sinkt

In Bad Oldesloe und Reinbek im Kreis Stormarn stehen Trave und Bille noch immer hoch, in Lübeck ist der Pegel bereits gesunken. Die Treene erreicht im Oberlauf bei Tarp Höchststände - und es entstand eine Seenlandschaft.

Aalbek-Siedlung wird leer gepumpt

Auch in Niendorf (Kreis Ostholstein) müssen Anwohner der Aalbek-Siedlung noch mit überfluteten Straßen, Grundstücken und Häusern klarkommen. Hochleistungspumpen schaffen pro Minute mehr als 50.000 Liter Wasser aus der Siedlung. Weil das Wohngebiet in einer Niederung liegt, gibt es hier immer wieder Überschwemmungen. Aber so heftig sei die Lage noch nie gewesen, erklärte Bürgermeister Sven Partheil Böhnke und fügte: "Im Moment ist die Situation unter Kontrolle. Das kann sich aber relativ schnell ändern, nämlich dann, wenn das Wasser, das durch den Wind aus dem Hafen in die Ostsee gedrückt wurde, wieder zurückschwappt." Dann würde auch in die niedrig gelegene Aalbek-Siedlung wieder mehr Wasser laufen. Bisher ist geplant, dass die Pumpen mindestens bis zum Sonnabend im Einsatz sind.

