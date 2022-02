Mölln wählt neuen Bürgermeister - vier Kandidaten treten an Stand: 27.02.2022 06:00 Uhr Die Wahlberechtigten entscheiden, wer der neue Verwaltungschef in der 19.000-Einwohner-Stadt im Herzogtum Lauenburg wird. Amtsinhaber Jan Wiegels (SPD) tritt nicht wieder an.

Vier Bewerber hoffen jeder für sich, die Mehrheit der Stimmen zu bekommen: der Zollbeamte Thomas Ebelt, Berufsberater Joachim Rumohr, Verwaltungsbeamter Ingo Schäper und Jan Frederik Schlie, der beim DRK Kreisverband arbeitet. Schäper tritt als Kandidat für die SPD an. Jan Frederik Schlie - Sohn von Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) - ist zwar CDU-Mitglied und auch für die Partei kommunalpolitisch aktiv, tritt aber wie die Ebelt und Rumohr Kandidaten als Einzelbewerber an. Seine Partei unterstützt ihn dabei.

Wahlberechtigt sind am Sonntag in Mölln mehr als 18.800 Menschen. Sie können in 14 Wahllokalen zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Die Stadt informiert auf ihrer Website über die Ergebnisse.

