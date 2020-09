Stand: 29.09.2020 12:14 Uhr Überfall in Timmendorfer Strand: Juwelier überwältigt Räuber

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten am Dienstag mit, dass der Räuber den Juwelierladen in der Passage des Maritim Seehotels in Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) mit einem Mund-Nasen-Schutz und einer Pistole in der Hand betrat. Er forderte den Angaben zufolge den Inhaber auf, Schmuck herauszugeben und in einen mitgebrachten Jutebeutel zu legen.

AUDIO: Timmendorfer Strand: Raubüberfall auf Juwelierladen (1 Min)

Juwelier und mutmaßlicher Räuber bei Rangelei verletzt

Dabei soll es zu einer Rangelei gekommen sein. Der 70-Jährige Betreiber überwältigte den Räuber und hielt ihn fest, bis die alarmierten Beamten kamen. Sie nahmen den 48-jährigen Tatverdächtigen aus Niedersachsen vorläufig fest. Wegen seiner Verletzungen liegt er aktuell im Krankenhaus – unter Bewachung. Er soll laut Staatsanwaltschaft noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Auch der Juwelier verletzte sich und musste in einer Klinik behandelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.09.2020 | 12:00 Uhr