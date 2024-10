Stand: 07.10.2024 06:55 Uhr Ein Jahr nach Hamas-Angriff: Israel-Flagge weht in SH landesweit

Zum Jahrestag des Überfalls der Hamas auf Israel vor einem Jahr wehen vor Behörden in Schleswig-Holstein am Montag auch israelische Flaggen. Das hatte das Innenministerium angeordnet. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sagte, dass das Land Schleswig-Holstein damit ein Zeichen der Solidarität setze. Außerdem sind ist am Montagabend eine Gedenkveranstaltung im Landeshaus in Kiel geplant. Am Montagnachmittag gibt es Mahnwachen in Kiel und Lübeck. Bereits am Sonntag hatten etwa 200 Menschen an der Kiellinie in Kiel den Opfern des Überfalls der Hamas gedacht.

Laut der Dokumentationsstelle für Antisemitismus sind seit dem Überfall im vergangenen Jahr die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen. "Wir fühlen uns eher unsicher, weil man nicht weiß, wie ein Mensch, der einem entgegenkommt, denkt", sagt Walter Blender vom Landesverband der jüdischen Gemeinden.

