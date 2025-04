Stand: 14.04.2025 08:36 Uhr Überfall auf Geldtransporter in Reinbek: 3.000 Euro-Belohnung für Hinweise

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter in Reinbek (Kreis Stormarn) am 21. März ist laut Polizei weiter unklar, wer die Täter sind. Die Kripo Bad Oldesloe hat deshalb jetzt ein Hinweisportal eingerichtet. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Lübeck eine Belohnung von 3.000 Euro ausgelobt.

Täter flüchteten in rotem Kleinwagen

Bisher gehen die Ermittler nach eigenen Angaben von drei Tätern aus. Sie sollen am 21. März 2025 auf dem Parkplatz eines Famila-Supermarktes in Reinbek einen Geldtransporter überfallen haben und dabei einen 39-jährigen Mitarbeiter der Geld- und Transportfirma mit Reizgas leicht verletzt haben. Danach flüchteten die drei nach bisherigen Erkenntnissen in einem roten Kleinwagen.

Ermittler hoffen auf Bildaufnahmen

Polizei und Staatsanwaltschaft hoffen nun auf mögliche Videoaufnahmen von Zeugen, die im Hinweisportal hochgeladen werden können. Nach Angaben der Ermittler hielten sich die drei mutmaßlichen Täter für einige Zeit im Supermarkt auf, das Fluchtfahrzeug parkte im nahegelegenen Schneewittchenweg. Einige Zeugen hätten vielleicht unabsichtlich Bildaufnahmen der Täter erstellt, so die Vermutung der Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen wird laut Polizei auch ein möglicher Zusammenhang mit mehreren Überfällen auf Geldtransporter in Hamburg in den vergangenen Monaten geprüft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn