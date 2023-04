Überfall auf Geldtransport in Lübeck: Polizei geht Spuren nach Stand: 13.04.2023 12:29 Uhr Nach dem Überfall auf einen Geldtransport an einer Großbäckerei in Lübeck am Mittwoch hat die Polizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Täter sind noch nicht gefasst. Sie sollen mehrere Hunderttausend Euro sowie eine Schusswaffe erbeutet haben.

Mit einem massivem Aufgebot hat die Polizei am Mittwoch in Lübeck und auch norddeutschlandweit nach drei Männern gesucht, die einen Geldtransport überfallen haben sollen - bisher ohne Erfolg. Die Fahndung laufe weiter, sagte ein Polizeisprecher NDR Schleswig-Holstein heute. Es werde verschiedenen Spuren nachgegangen. Die Polizei hält sich dabei allerdings bedeckt, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Der Sprecher bestätigte jedoch, dass inzwischen keine Drohnen und Hubschrauber mehr im Einsatz sind. Es wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, sämtliche Dienststellen deutschlandweit seien über die Tat informiert worden, so der Sprecher.

Großbäckerei organisiert psychologische Hilfe

Die drei zum Teil bewaffneten Männer hatten den Angaben zufolge einen Mitarbeiter des Geldtransports überfallen, als er gerade dabei war, den Tresor in der Zentrale der Großbäckerei Junge auszuräumen. Sein Kollege wartete wie vorgeschrieben im Wagen, berichtete der Polizeisprecher. Der Tatort liegt im Hutmacherring, in einem Gewerbegebiet im Westen von Lübeck.

Bei der betroffenen Bäckerei sitzt der Schock derweil tief. Der Sprecher der Bäckerei Junge, Gerd Hofrichter, spricht von einer Ausnahmesituation und großen Herausforderungen für die Betroffenen. Das Unternehmen kümmere sich gerade darum, psychologische Hilfe zu organisieren. Körperlich zu Schaden kam bei dem Überfall gestern keiner der Beschäftigten. Die Diebe erbeuteten allerdings eine sechsstellige Summe Bargeld - laut Polizei mehrere Hunderttausend Euro. Außerdem nahmen sie dem Mitarbeiter des Geldtransports seine Schusswaffe ab.

Verdächtige möglicherweise gefährlich

Nach dem Überfall flüchteten die Männer zunächst in einem weißen Kastenwagen. Die Beamten konnten das erste Fluchtfahrzeug später in der Nähe des Tatorts sicherstellen, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Ermittler sind die Tatverdächtigen derzeit mit einem Citroen-Transporter der Autovermietung AVIS unterwegs. Die Beamten warnen davor, sich den Personen zu nähern oder sie anzusprechen. Wer Hinweise geben kann, soll sich umgehend bei der Polizei melden.

