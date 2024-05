Stand: 30.05.2024 10:08 Uhr Überdurchschnittlich viele Betriebsgründungen in Nordfriesland

In Schleswig-Holstein gab es laut Statistikamt Nord in den ersten drei Monaten dieses Jahres 1.062 Betriebsgründungen - je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind das im Durchschnitt 0,4 Betriebe. Diese Quote liegt im Kreis Steinburg mit 0,2 etwas niedriger. Dort gab es bislang nur 31 Gründungen. Im Kreis Nordfriesland hingegen liegt die Quote mit 0,5 über dem schleswig-holsteinischen Durchschnitt. Hier wurden 87 Betriebe gegründet - das sind gut drei Prozent mehr als in den ersten drei Monaten im Vorjahr. Im Kreis Dithmarschen beträgt die Quote 0,3, hier gab es 45 Gründungen, das sind 26 Prozent weniger als im Vorjahr.

