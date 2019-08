Stand: 10.08.2019 11:37 Uhr

UKSH-Neubau in Kiel: Klinikchef Scholz setzt auf Digitalisierung

Es ist das größte Klinikbaustellen-Projekt in Europa: Die Krankenhausneubauten am UKSH in Kiel und in Lübeck. In der Landeshauptstadt sind die Bauarbeiten nach vier Jahren abgeschlossen, am kommenden Freitag wird das neue Gebäude feierlich eröffnet. Mehrere hundert Millionen Euro wurden investiert. NDR Schleswig-Holstein hat mit UKSH-Chef Jens Scholz gesprochen.

Viele große Bauprojekte werden nicht in der geplanten Zeit fertig - der UKSH Neubau ist dagegen voll im Zeitplan. War das der Schlüssel zum Erfolg?

Jens Scholz: Das Projekt ist zur Chefsache gemacht worden, sonst hätte es nicht funktioniert. Viele Großbauprojekte scheitern daran, dass es ein Team gibt, dass das Projekt verhandelt, dann geht das Team auseinander und delegiert es auf untere Ebenen. Wir haben gesagt, wir wollen das Projekt erfolgreich zu Ende führen, deshalb haben wir das anders gemacht: Das Bauprojekt ist die ganze Zeit in den Händen des Projektteams geblieben.

In dem Klinikneubau setzen Sie stark auf die Digitalisierung, welche Vorteile ergeben sich daraus?

Scholz: Wenn Sie heute groß werden, dann sind Sie "Digital Native" und wenn man in ein Krankenhaus kommt, dann wundert man sich, dass es kein WLAN gibt. Beim Neubau wird WLAN dabei sein. Wir haben aber nicht nur an WLAN gedacht, sondern auch an Bluetooth. Damit können wir zum Beispiel mit einem Mausklick unsere medizinischen Geräte orten. Ein weiterer Vorteil: Wenn ein Patient das Bett verlassen hat, dann drückt die Pflegekraft auf das Bett und damit ist klar, jetzt kann die Servicekraft kommen und das Bett aufbereiten. Außerdem setzen wir künftig Roboter ein, die das medizinische Gerät aufbereiten und desinfizieren. Das ist eine große Arbeitserleichterung. Ich könnte Ihnen noch viele weitere Beispiele nennen.

Was ändert sich für die Patienten durch die Digitalisierung?

Scholz: Der Patientenkomfort steigt. So bekommt zum Beispiel jedes Bett ein sogenanntes Infotainmentsystem. Das kennen Sie vielleicht aus dem Flugzeug, wo man einen Fernseher direkt vor seiner Nase hat. Auf diesem Fernseher kann der Patient Zeitung lesen, kann natürlich Filme gucken, kann Spiele spielen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn unsere Ärzte kommen, dass sie den Monitor umschalten können auf unser Krankenhausinformationssystem. Dann können wir dem Patienten direkt am Bett seine Röntgenbilder oder Laborbefunde zeigen, sodass wir da auch eine echte Neuerung haben, als Nutzen für den Patienten.

UKSH-Neubau steht vor Eröffnung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 10.08.2019 06:00 Uhr Autor/in: Sven Brosda Auf der Großbaustelle des UKSH in Kiel laufen die letzten Vorbereitungen für die Eröffnung des Klinik-Neubaus. Das neue Krankenhaus setzt auf Digitalisierung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Am Freitag wird das neue Gebäude feierlich eröffnet, danach kommen die Patienten?

Scholz: Sechs Tage nach der Feier ziehen wir innerhalb von vier Tagen um. Das wird ein riesiger logistischer Aufwand. Wir haben mit jeder Abteilung genau abgesprochen, wer, wann, wie umzieht. Wir haben sehr viele freiwillige Umzugshelfer, von der UKSH Akademie sehr viele Schüler, die die einzelnen Patienten von A nach B begleiten. Neben dem Patientenumzug, bringen wir auch wahnsinnig viel Medizintechnik in die neuen Räume. Dazu hunderte Betten, tausende Stühle, dann müssen noch die Netzwerke geschaltet werden, damit die IT-Technologie funktioniert. Das ist eine logistische Herausforderung, aber wir sind ja verliebt ins Gelingen und wir kriegen das hin.

Vier Jahre Bauzeit, das Projekt geht dem Ende entgegen. Sind Sie erleichtert?

Scholz: Nein, erleichtert bin ich noch nicht. Noch sind wir ja nicht drin in dem neuen Gebäude, der Umzug ist noch nicht geschafft. Was man auch einfach mal sagen muss, es wird nach dem Umzug an der ein oder anderen Stelle auch nochmal ruckeln. Erst im Echtzeitbetrieb sieht man auch, ob alles passt. Deshalb haben wir auch in den Wochen danach unser Personal extrem verstärkt. Wenn Probleme da sind, soll man nicht irgendeine Hotline anrufen müssen, in der man stundenlang drin ist. Sondern die Leute, die das beheben können, sollen auch wirklich vor Ort sein. Ich bitte trotzdem um Verständnis. Unser Versprechen ist: Die Medizin wird funktionieren, alles wird zur Sicherheit der Patienten da sein.

Zur Eröffnungsfeier kommt auch die Sängerin Sarah Connor. Wie kommt das?

Scholz: Ihr Kind ist damals bei uns behandelt worden. Dann haben wir sie angerufen und gefragt, ob sie bereit wäre, für das UKSH bei der Eröffnung mitzuwirken. Sie hat dann spontan "Ja" gesagt, darüber freuen wir uns sehr. Neben Sarah Connor kommen auch noch Musiker vom Schleswig-Holstein Musikfestivals. Wir haben uns bemüht, neben den vielen Reden, die natürlich auch sein müssen, auch noch ein bisschen Unterhaltung zu bringen. Danach machen wir auch einen Tag der offenen Tür. In einem kleinen Parcour haben Besucher dann die Möglichkeit, ein bisschen was zu sehen.

Das Interview führte Sven Brosda, NDR Schleswig-Holstein.

Weitere Informationen UKSH: Schulterschluss mit Zähneknirschen Die UKSH brauchen mehr Geld - das Land hat die finanzielle Unterstützung nun zugesagt. Allerdings ist nicht klar, ob das Geld reicht. Es geht unter anderem um die Finanzierung eines neuen Gebäudes. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.08.2019 | 06:00 Uhr