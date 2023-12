UKSH Lübeck und Kliniken bereiten sich auf Silvester vor Stand: 29.12.2023 17:02 Uhr Die Silvesternacht ist häufig eine arbeitsreiche Nacht für die Mitarbeiter in den Kliniken im Land. In der Handchirugie-Abteilung des UKSH in Lübeck ist dann zum Beispiel viel zu tun.

Verbandsmaterial ist genug da, die Medikamente sind aufgefüllt - Für Silvester ist alles vorbereitet im Universtitätklinikum Schlesig-Holstein (UKSH) Lübeck. Am Abend vor dem Jahreswechsel werden hier meist noch vor Mitternacht die ersten Patienten eingeliefert, die sich mit Böllern verletzt haben. Hier ist man auf solche Fälle spezialisiert. Denn hier befindet sich eine Handchirurgie-Abteilung. Wenn es also in Flensburg, Eckernförde, Kaltenkirchen oder Itzehoe schlimme Unfälle durch explodierte Böller gibt und dabei Hände oder Arme verletzt werden, werden die Patienten meist zum UKSH der Hansestadt gebracht.

Genug Verbandsmaterial muss her

Auch die Notaufnahmen der anderen Kliniken im Land bereiten sich auf Silvester vor indem sie ihre Vorräte an Verbandsmaterial und Medikamenten auffüllen. Zwischen den Tagen sei das schwer, weil viele Betriebe zwischen den Feiertagen geschlossen sind oder Mitarbeiter frei hätten, heißt es von den Kliniken.

In der Silvesternacht kämen die Menschen oft mit leichten Verbrennungen oder mit Blessuren in die Notaufnahmen der Westküstenkliniken in Heide, Brunsbüttel (beide Kreis Dithmrschen) und Itzehoe (Kreis Steinburg), sagt Sprecher Sebastian Kimstädt. Doch vermekten die drei Westküstenkliniken an Silvester normalerweise nicht mehr Fälle, sondern eher andere Verletzungen als an anderen Tagen. Besondere Vorkehrungen für die Silvesternacht habe man daher nicht getroffen.

Kimstädt mahnt zur Vorsicht beim Hantieren mit Böllern und Knallern - das würde allen zu Gute kommen, die zum Jahreswechsel helfen und auf Hilfe angewiesen seien.

